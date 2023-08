Servidores da Agência Nacional de Mineração entram em greve geral

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação informou há pouco que funcionários da ANM, a Agência Nacional de Mineração, decidiram entrar em greve geral em todo país, a partir desta terça. O movimento visa a reestruturação da autarquia. Às 17h, uma comissão de negociação do Sinagências deverá se reunir com representantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para cobrar respostas aos pleitos da categoria.

“O Governo não deu andamento ao processo da ANM até agora, enquanto o da Funai está adiantado. A Secretaria de Gestão de Pessoas do MGI nem sabe com qual entidade o governo deve negociar. Não há harmonia entre os diferentes ministérios quanto à solução da ANM. E a agência colapsou de vez. Greve é o direito que restou aos servidores remanescentes da ANM”, afirma o presidente do sindicato, Cleber Ferreira.

A entidade cobra que os servidores sejam contemplados no Projeto de Lei Orçamentária deste ano, que deve ser apresentado ao Congresso até o próximo dia 31. E reivindica a prioridade para o nivelamento remuneratório da ANM em relação às outras agências reguladoras.

Siga