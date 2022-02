Sergio Moro e Simone Tebet se encontram para discutir aliança

Presidenciável do Podemos, Sergio Moro e Simone Tebet, a pré-candidata ao Planalto pelo MDB, conversaram longamente em São Paulo nesta semana sobre a situação do Brasil e a conveniência de união do centro para romper a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro.

Nesta sexta, os dois vão estar juntos novamente num evento do Lide, que também contará com a presença de Luiz Felipe d’Avila (Novo).

Realizado mensalmente, o almoço do Lide reúne gestores públicos e privados para debater temas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Em 2022, o Lide vai promover uma série de encontros com as principais autoridades do país. Esse será o primeiro.