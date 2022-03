Sergio Moro diz que Gilmar Mendes não faz críticas a corruptos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sergio Moro disse nesta terça que Gilmar Mendes alivia os corruptos nas suas críticas. O ex-juiz e presidenciável do Podemos reagiu a uma fala de Mendes, que disse à agência Bloomberg que um dos legados de Jair Bolsonaro na presidência foi devolver “Moro para o nada”.

“Talvez a única forma de escapar dos descabidos ataques e das ofensas do ministro Gilmar Mendes seja praticar um crime de corrupção. Mas não farei isso, meu compromisso sempre foi com a Justiça e com o povo brasileiro”, disse Moro.