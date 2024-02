Senador quer que hospitais universitários ofereçam cannabis medicinal

O vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), fez uma sugestão formal para o governo Lula viabilizar o uso medicinal de derivados da cannabis em hospitais universitários geridos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Os medicamentos à base de cannabis seriam oferecidos em ambulatórios ou serviços especializados, que também trabalhariam na pesquisa clínica sobre esse tipo de tratamento, segundo o emedebista.

“O uso medicinal de derivados da cannabis já é uma realidade que tem trazido bons resultados no tratamento de doenças e condições como Parkinson, epilepsia e autismo (…), e também no manejo de pacientes sem alternativas terapêuticas e em situações clínicas irreversíveis ou terminais”, escreve Veneziano na justificativa da indicação enviada ao Executivo.

Para o vice do Senado, “é mais do que urgente que o Brasil solucione a questão da legalidade do uso medicinal de derivados da cannabis e também que o SUS incorpore o tratamento com tais produtos e os ofereça a seus usuários”.