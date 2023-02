Senado tem apenas uma mulher como líder entre os 12 partidos

Empossada como senadora na última quarta-feira, a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina foi a única mulher escolhida para ocupar a liderança de um dos 12 partidos com representantes no Senado neste ano.

Atualmente, após as licenças de parlamentares que assumiram cargos no governo, a Casa tem 14 senadoras — 17% dos 81 integrantes da Casa.

Veja os líderes das 12 bancadas em 2023:

PSD (15 senadores) – Otto Alencar (BA)

(15 senadores) – (BA) PL (12 senadores) – Flávio Bolsonaro (RJ)

(12 senadores) – (RJ) MDB (10 senadores) – Eduardo Braga (AM)

(10 senadores) – (AM) PT (9 senadores) – Fabiano Contarato (ES)

(9 senadores) – (ES) União Brasil (9 senadores) – Efraim Filho (PB)

(9 senadores) – (PB) PP (6 senadores) – Tereza Cristina (MS)

(6 senadores) – (MS) Podemos (5 senadores) – Oriovisto Guimarães (PR)

(5 senadores) – (PR) PSB (4 senadores) – Jorge Kajuru (GO)

(4 senadores) – (GO) Republicanos (4 senadores) – Mecias de Jesus (RR)

(4 senadores) – (RR) PDT (3 senadores) – Cid Gomes (CE)

(3 senadores) – (CE) PSDB (3 senadores) – Izalci Lucas (DF)

(3 senadores) – (DF) Rede (1 senador) – Randolfe Rodrigues (AP)

Além dos postos reservados aos partidos, há outros quatro cargos de liderança já definidos no Senado, todos ocupados por homens.

O do governo é Jaques Wagner (PT-BA) e o da minoria é Ciro Nogueira (PP-PI). Os da oposição — cotado para Rogério Marinho (PL-RN) — e da maioria ainda estão vagos.

Para esta legislatura, foram formados três blocos partidários, que reúnem 69 dos 81 senadores, já que o PL decidiu ficar sozinho com seus 12 senadores.

O maior, composto pelos 31 parlamentares do MDB, União Brasil, Podemos, PDT, PSDB e Rede, será liderado inicialmente por Efraim Filho (União Brasil-PB) e foi batizado de “Democracia”. Os 28 senadores do PSD, PT e PSB se juntaram para formar o bloco da “Resistência Democrática”, mas ainda não definiram o nome da liderança — Rogério Carvalho (PT-SE) é cotado. E o “Vanguarda”, que reúne os 22 senadores do PL, do PP e do Republicanos, tem como líder o senador Wellington Fagundes (PL-MT).

Na semana passada, o plenário do Senado reelegeu o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e escolheu seis integrantes da Mesa Diretora. Todos são homens. A composição gerou queixas de senadoras, que ouviram promessas de que serão contempladas em alguma das quatro suplências da direção da Casa e o comando de comissões.