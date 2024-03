Senado pode votar adicional para servidores do TCU formados em cursos

VEJA Mercado em Vídeo

Os alertas de Campos Neto ao mercado e entrevista com Pedro Patrão

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta terça-feira, 5. Na véspera, o Ibovespa fechou em queda de 0,6%. Os investidores ainda digerem os alertas de Roberto Campos Neto a respeito dos cortes de juros no Brasil. O presidente do Banco Central afirmou em evento que a queda do desemprego desencadeia uma atenção especial à inflação de serviços. Campos Neto diz que essa categoria de preços ainda se sustenta em patamares elevados no mundo inteiro. A avaliação ainda passa por questões geopolíticas que afetam o custo da oferta com logística e a uma preocupação crescente com a China. Ainda assim, o chefe do BC ressalta que há expectativa de novos cortes de juros no Brasil. Diego Gimenes entrevista Pedro Patrão, sócio da HCI Invest.