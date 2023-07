Senado encurta expediente em dias de jogo da seleção na Copa feminina

O primeiro-secretário do Senado, Rogério Carvalho (PT-SE), determinou a redução do expediente em dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo Feminina, realizada na Austrália e na Nova Zelândia.

Em partidas com início até 7h30, o horário de funcionamento e a jornada de trabalho dos servidores da Casa começará às 11h. Quando o pontapé inicial for às 8h, o expediente no Senado terá início às 12h.

O Brasil faz sua estreia na fase de grupos da Copa do Mundo contra o Panamá, na próxima segunda-feira, às 8h. Depois, enfrenta a França em 29 de julho, às 7h, e, em 2 de agosto, a Jamaica, no mesmo horário.

O Congresso está em recesso informal até 1º de agosto.

