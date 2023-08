Seminário internacional no Rio vai marcar 2.000 dias da morte de Marielle

No contexto do marco dos 2.000 dias desde o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o instituto que leva o nome da vereadora vai promover um seminário internacional no Rio, sobre os cinco anos anos de “luta por Justiça” pela morte dos dois.

O evento acontece de 20 a 22 de setembro e contará com as presenças do filósofo camaronês Achile Mbembe, da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã de Marielle, e da ativista indígena Txai Suruí.

O seminário reunirá representantes de diversas áreas, incluindo juristas, organizações da sociedade civil, defensores dos direitos humanos e outros atores do sistema de Justiça, com ênfase nas perspectivas latinoamericanas e decoloniais.

