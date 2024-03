Sem Parar supera 7 milhões de tags de pagamento automático em todo o país

O Sem Parar superou a marca de 7 milhões de tags ativas no Brasil. Com o incremento nas parcerias com nove montadoras, atualmente, sete entre dez carros emplacados no país são entregues com a tag Sem Parar embarcada.

Clientes da marca podem utilizar o pagamento automático com a tag em mais de 6.500 estabelecimentos e têm à disposição mais de 30 serviços exclusivos por meio do SuperApp Sem Parar, que é utilizado mensalmente por 60% dos clientes.