‘Se o PSD me lançar à presidência do Senado, eu ganho’, diz Eliziane Gama

Senadora do PSD, Eliziane Gama começou a articular sua candidatura ao comando do Senado. Ela já busca o apoio de colegas para 2025.

Além de senadores do partido, ela quer aglutinar as bancadas feminina e evangélica e a base do governo Lula. O Senado nunca foi comandado por uma mulher.

Dentre os correligionários, Eliziane sabe que não contará com o apoio de Rodrigo Pacheco, comprometido com o retorno de Davi Alcolumbre à cadeira central da Mesa Diretora.

Mas acredita que sua conduta “equilibrada” como relatora da CPMI do 8 de janeiro fortalece seu nome na Casa: “Se o PSD me lançar à presidência do Senado, eu ganho”, afirma a maranhense.