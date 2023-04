Saxofonista que encantou Obama volta ao Brasil para o MIMO Festival

A saxofonista Lakecia Benjamin tocou na posse do ex-presidente dos EUA Barack Obama em 2009, sofreu um grave acidente de carro em 2021, recuperou-se e celebrou o retorno aos palcos com o álbum Phoenyx, lançado neste ano. A artista volta ao Brasil para o MIMO Festival com shows em São Paulo e no Rio de Janeiro no próximo mês.

Lakecia se apresenta em SP no dia 13, no Parque Villa-Lobos, e no dia 16, toca na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio. Além das apresentações, a saxofonista vai fará o workshop “Um retrato do novo jazz”.

Em 2020, Lakecia foi eleita artista revelação do ano pela Associação de Jornalistas de Jazz e estrela em ascensão pela revista “Downbeat”, especializada no estilo musical. Os prêmios foram fruto do álbum “Pursuance: The Coltranes”, uma reverência a obra de John e Alice Coltrane.