Sambista Moacyr Luz celebra 45 anos de carreira com turnê

Em comemoração aos 45 anos de carreira, Moacyr Luz abre turnê em abril. A estreia será no Teatro EcoVilla Ri Happy, no Rio de Janeiro e, depois, o fundador do tradicional Samba do Trabalhador vai percorrer as principais capitais brasileiras.

Em espetáculo intimista, o sambista vai cantar composições de sucesso e parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Martinho da Vila e Aldir Blanc. As canções serão intercaladas com causos da trajetória de Moacyr Luz.

O primeiro show, em 3 de abril, também é uma comemoração ao aniversário do cantor e compositor, que completa 66 anos no dia 5.