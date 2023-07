Rui Costa recebe o novo ministro do Turismo no Planalto

Um dia depois de ser confirmado por Lula como novo ministro do Turismo, o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) foi recebido no início da tarde desta sexta, no Palácio do Planalto, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que deu as boas-vindas ao futuro colega.

Segundo a Casa Civil, a nomeação de Sabino deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União ainda nesta sexta.

Na conversa, Costa colocou a pasta à disposição e Sabino disse estar “com muita vontade de trabalhar”.

