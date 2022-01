Rosa Weber assume o comando do plantão no STF nesta quarta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Vice-presidente do STF, a ministra Rosa Weber assume nesta quarta-feira o plantão para decisões urgentes da Corte, que estava desde o último dia 20 de dezembro nas mãos do presidente do tribunal, Luiz Fux.

Rosa, vale lembrar, vai presidir o Supremo a partir de setembro desse ano — em plena campanha eleitoral. A ministra foi destaque na Corte no fim do ano passado com a relatoria da ação sobre o Orçamento Secreto, que ela suspendeu liminarmente.