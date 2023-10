Rodrigo Pacheco quer barrar aumento do fundo eleitoral para 2024

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 26 out 2023, 15h20 - Publicado em 27 out 2023, 06h01

Rodrigo Pacheco já avisou a líderes partidários que é contra aumentar para 5 a 6 bilhões de reais o valor do fundo eleitoral em 2024, como quer boa parte do Congresso. Arthur Lira quer ampliar o tamanho do fundão bilionário.

O presidente do Senado defende um montante mais próximo aos 2 bilhões de 2020, corrigido pela inflação. Para ele, não há justificativa plausível para um aumento exorbitante nos custos das eleições. No pleito do ano passado, o fundo foi abastecido por 4,9 bilhões de reais de dinheiro público.