Rio Open 2024 começa a montar estrutura 60 dias antes do torneio

Giro VEJA - terça, 19 de dezembro

Os próximos desafios após a aprovação da reforma tributária

O deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária na Câmara, afirmou em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, que dá nota 8,5 para a aprovação do projeto pelo Congresso. As novas regras unificam cinco impostos no IVA dual: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Os próximos desafios da reforma tributária, a participação de Lula na promulgação da PEC e o recado do BC para o governo são os destaques do Giro VEJA desta terça-feira.