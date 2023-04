Renata Carvalho estreia ‘Manifesto transpofágico’ no teatro Firjan

Após estrear em São Paulo em 2019 e realizar uma temporada de sucesso na Europa e nos Estados Unidos a partir de 2021, a atriz Renata Carvalho estreia no próximo dia 17 no Teatro Firjan Sesi Centro, no Rio, a peça Manifesto Transpofágico. O espetáculo fica em cartaz até o dia 30 de maio.

Continuidade de uma pesquisa cênica sobre o corpo travesti realizada por Renata, que encena o solo e assina sua dramaturgia, a montagem dirigida por Luiz Fernando Marques fala direto com a plateia.

“A peça inicialmente teria o nome de ‘Eu travesti’, mas quando a escrevi estava sendo muito atacada por representar Jesus em ‘O evangelho segundo Jesus, Rainha do céu’ e também pelo lançamento do Movimento Nacional de Artistas Trans e do ‘Manifesto Representatividade Trans’, com a luta pela pausa na prática do transfake”, diz Renata.

“Existia – e existe – uma dificuldade das pessoas em pronunciar a palavra travesti, e acreditei que a peça teria dificuldade para entrar em cartaz e ser noticiada. Então, resolvi dar um nome mais teatral, mais digestivo, que soasse confortável aos ouvidos”, ironiza Renata.

