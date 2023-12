Renan Calheiros convoca instalação da CPI da Braskem para próxima terça

A CPI da Braskem será instalada no Senado na próxima terça-feira, às 15h. Como integrante mais idoso, cabe ao autor do pedido de criação da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), convocar a primeira reunião, quando serão eleitos o presidente, que designará um relator, e o vice-presidente do colegiado.

Pouco antes do encontro inaugural, às 11h, haverá uma reunião de alinhamento do emedebista com aliados no gabinete de Omar Aziz (PSD-AM), já indicado para integrar a CPI.

Existe a expectativa de reeditar, com alguns novos componentes, o chamado “G7” visto na CPI da Covid, que tinha Aziz e Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) na presidência e vice e Calheiros na relatoria.

Assim como naquela ocasião, a comissão de inquérito sobre a tragédia socioambiental provocada pela exploração de sal-gema da Braskem em Maceió (AL) terá onze titulares. O tamanho dos blocos parlamentares dá maioria folgada aos partidos governistas, aliados de Calheiros.