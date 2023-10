Relatora da CPMI enquadra Bolsonaro e militares por golpe de Estado

Atualizado em 17 out 2023, 11h20 - Publicado em 17 out 2023, 10h07

Atualizado em 17 out 2023, 11h20 - Publicado em 17 out 2023, 10h07

A relatora da CPMI do 8 de Janeiro, Eliziane Gama, pede em seu parecer o indiciamento de Jair Bolsonaro, de vários militares que ocuparam cargos de comando em seu governo e do ex-ministro Anderson Torres pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Individualmente, Bolsonaro também foi enquadrado no relatório final pelo crime de violência política.

“Os fatos aqui relatados demonstram, exaustivamente, que Jair Messias Bolsonaro, então ocupante do cargo de presidente da República, foi autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques perpetrados contra as instituições, que culminou no dia 8 de janeiro de 2023”, escreve a senadora.

Veja a lista de pessoas enquadradas pela relatora nos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado:

general Braga Netto ;

; general Augusto Heleno ;

; general Luiz Eduardo Ramos ;

; general Paulo Sérgio Nogueira ;

; almirante Almir Garnier ;

; tenente-coronel Mauro Barbosa Cid ;

; sargento Luís Marcos dos Reis ;

; ex-major Ailton Barros ;

; coronel Elcio Franco Filho ;

; coronel Jean Lawand Júnior ;

; Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e Segurança Pública;

, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública; Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do MJSP.

