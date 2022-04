Rejeição de ACM Neto a Moro não é motivo para desfiliação, diz Bozzella

Presidente do diretório do União Brasil em São Paulo, Junior Bozzella desautorizou nesta sexta a nota emitida por Alexandre Leite para acabar com o sonho presidencial de Sergio Moro.

“Nenhum membro da diretoria isoladamente está autorizado a falar pelo União Brasil de São Paulo. Nos termos estatutários, as manifestações oficiais do partido devem ser colegiadas, seguir as diretrizes estatutárias e do órgão nacional. A filiação de Sergio Moro foi realizada em Brasília, pelo presidente nacional, Luciano Bivar, que é a autoridade máxima do partido, até que haja uma convocação dos órgãos nacionais colegiados. Nenhum membro de São Paulo pode desautorizar o presidente nacional. Isso é regra básica da hierarquia partidária. Em contrapartida falar contrariamente ao que o órgão nacional orientou, configura infração ética, passível de representação disciplinar, nos termos estatutários”, diz o deputado.

O deputado também afirma que a rejeição do grupo de ACM Neto ao projeto presidencial do ex-ministro de Jair Bolsonaro não é motivo para o cancelamento de sua filiação ao partido. “O fato de uma ala do partido não querer a candidatura presidencial de Sergio Moro não é motivo para impugnar sua filiação”, diz Bozzella.