Regina Miranda volta aos palcos do Rio em novembro

A performance experimental interativa “Olhos da pele” chega em novembro aos palcos dos teatros João Caetano e Cacilda Becker no Rio. No espetáculo a coreógrafa Regina Miranda dialoga com a obra de Hélio Oiticica, um dos mais importantes artistas plásticos brasileiros.

Apesar do reconhecimento como pintor, Hélio fez inúmeras anotações com o intuito de fazer um livro, em Nova York — Oiticica viveu nos Estados Unidos entre o fim dos anos 1940 e o início da década de 1950. O artista não conseguiu acabar de escrever e a publicação nunca ocorreu, mas Regina dialoga com a obra inacabada, mas com notas “vastas e corajosas”.

Diretora teatral e dramaturga conceituada, Regina se surpreendeu com o desafio dela mesma voltar aos palcos após a saída de uma artista de sua geração.

“Meu corpo, minha escrita, meu desejo em movimento… uma oportunidade rara de poder explorá-los em cena na minha idade. Estou me preparando para o exercício do arrebatamento e da aventura que, espero, possa ser libertador para muitas pessoas, como vem sendo para mim”, disse.

Com ela, estarão em cena a grande atriz-bailarina Marina Salomon e o ator Fabiano Nunes, que já atuou em seis trabalhos da diretora, inclusive protagonizando “Sonhos de Murakami”. Além deles, está Guto Macedo, convidado como representante do Grupo Coringa, um dos primeiros e mais importantes da dança contemporânea carioca, dirigido pela coreógrafa uruguaia Graziela Figueroa.