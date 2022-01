Rede odontológica faz aposta milionária no mercado de SP

Maior rede própria de odontologia no Brasil, a Sorrifácil inicia o ano acelerando o plano de expansão. Neste novo ciclo, a empresa — que já totaliza mais de 120 unidades no Brasil e até no exterior — vai intensificar sua presença em São Paulo. O objetivo é investir, até o final de 2023, cerca de 25 milhões de rei no estado, com a abertura de 27 novas unidades — totalizando 40 operações.

O plano inicia com a inauguração de uma unidade referência, que terá também a operação da Realser, nova marca do grupo, que é um centro integrado de estética. Será em Indaiatuba, no próximo dia 19. Resultado de investimento de 2,5 milhões de reais, o espaço soma 1.700 metros quadrados e irá gerar 40 vagas de emprego.

“Decidimos acelerar o nosso crescimento com o foco no estado de São Paulo. Por isso, escolhemos uma das regiões mais ricas e desenvolvidas do país. Estaremos a 15 quilômetros do aeroporto de Viracopos e a uma hora de São Paulo”, detalha Everson Baptista, presidente da Sorrifácil.

O objetivo é que 200 unidades da Sorrifácil estejam em operação até dezembro do próximo ano, além de outras 60 da Realser — marca lançada pelo grupo em 2021.