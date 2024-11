PT pede a Hugo Motta governabilidade, proporcionalidade… E a 1ª secretaria

Fechado com Hugo Motta (Republicanos-PB) para a eleição à presidência da Câmara, o PT fez algumas reivindicações ao deputado em troca do apoio da bancada, anunciado na noite desta quarta-feira, 31.

Uma delas é que, no comando da Casa, Motta ofereça condições de governabilidade ao Palácio do Planalto, levando em conta as propostas de interesse do governo Lula.

A outra é que se respeite a proporcionalidade das bancadas na distribuição de cargos na Mesa Diretora, no comando de comissões e na partilha de algumas emendas ao Orçamento.

Em outras palavras, o PT já transmitiu ao nome de Arthur Lira (PP-AL) para a sucessão no comando da Câmara que quer ocupar a Primeira-Secretaria da Casa a partir de fevereiro de 2025.