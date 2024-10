PL e PT anunciam apoio a Hugo Motta na eleição para presidência da Câmara

O Partido Liberal (PL) e o Partido dos Trabalhadores (PT) anunciaram na noite desta quarta-feira, 30, que vão apoiar a candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara. Motta tem o apoio do atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). As legendas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm as maiores bancadas da Câmara: 92 e 68 parlamentares, respectivamente.

“Após uma reunião que tivemos hoje, vai ser formada uma comissão do partido com alguns deputados que irão (…) levar algumas pautas importantes para o partido”, afirmou o líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes, a jornalistas. “Formalizamos agora à noite uma absoluta maioria do partido apoiando a candidatura do Hugo Motta e após essas pautas que irão ser conversadas, a gente espera ter a unanimidade da bancada.”

Questionado sobre a tramitação do PL da Anistia, que busca anistiar os envolvidos no 8 de Janeiro e que voltou à estaca zero pelas mãos de Lira em meio às negociações para sua sucessão, Côrtes afirmou que a proposta “não tem que entrar em pauta partidária” e que espera que ela tenha uma tramitação rápida na Casa.

O apoio de PL e PT enfraquece as candidaturas dos adversários de Motta, Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antonio Brito (PSD-BA). Nesta terça, após o anúncio de Lira de apoio a Motta, Elmar e Brito reafirmaram suas candidaturas.

Continua após a publicidade

Elmar, é amigo pessoal de Lira e era considerado até poucos meses atrás o escolhido do alagoano para a sucessão, mas foi preterido por Motta com o argumento de que o deputado do Republicanos seria um nome mais bem aceito e de consenso na Casa.

Ao anunciar seu apoio a Motta, Lira afirmou que estava “convicto” de que o escolhido teria “maiores condições políticas de construir convergências no Parlamento” e que ele seria um “nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez”.