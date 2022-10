Promotores pedem ao CNJ ampliação das audiências online

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 6 out 2022, 10h31 - Publicado em 6 out 2022, 15h30

A Conamp solicitou ao CNJ que as audiências de custódia em formato híbrido ou telepresencial sejam mantidas. Os membros do Ministério Público querem suspender a determinação que estabeleceu prazo de 30 dias para a implementação de medidas que possibilitem o retorno dos debates de forma presencial.

O presidente da Conamp, Manoel Murrieta, pede que se promova um amplo debate para colher as contribuições do modelo de oitiva que contemple os formatos presencial, híbrido e por videoconferência.

“Potencializando assim, as boas práticas que garantam a um só tempo: a garantia aos direitos fundamentais do custodiado, o amplo acesso à justiça, a celeridade e cumprimento de prazos à luz das realidades regionais e locais, a preservação da segurança dos agentes estatais e a racionalização do uso dos limitados recursos públicos”, argumenta Murrieta.