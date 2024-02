Projetos de inovação submetidos ao Rota 2030 pedem R$ 407 milhões

Nove projetos estruturantes de inovação para o setor automotivo foram submetidos ao Rota 2030. Somadas, as propostas solicitam 407 milhões de reais, mais do que o triplo dos 133 milhões de reais disponibilizados no edital do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e da Empresa Brasileira de Inovação Industrial (Embrapii).

A chamada foi aberta em novembro do ano passado, em evento na Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na ocasião, foram anunciados 270 milhões de reais para ações de inovação e eficiência energética no setor automotivo – incluindo os projetos estruturantes, que devem ter valores entre 10 milhões de reais e 60 milhões de reais.

Os projetos, que tem o objetivo de desenvolver o setor automotivo em busca de independência tecnológica em áreas estratégicas, são realizados e monitorados por diversos agentes, desde institutos de ciência e tecnologia até empresas parceiras e entidades representativas.

As nove propostas submetidas estão em fase de avaliação e englobam 54 empresas e a coordenação de Institutos SENAI de Inovação e Unidades Embrapii de todo o país. O resultado deve ser divulgado em maio.