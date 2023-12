Projeto deu acesso ao trabalho a mais de mil venezuelanos no Brasil

A Associação Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI) afirma que promoveu o acesso de mais de mil refugiados e migrantes venezuelanos ao mercado de trabalho no Brasil nos últimos quatro anos. A entidade apresenta os resultados do projeto “Acolhidos por meio do trabalho” em seminário nesta quinta-feira, às 9h, no auditório da Sede da Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB), em Brasília.

“De 2019 a 2023, houve a interiorização voluntária de 3.360 pessoas membros de núcleos familiares de refugiados e migrantes venezuelanos. Desse grupo, 1.329 indivíduos foram integrados com emprego regular. Na Casa Bom Samaritano, em Brasília, foram acolhidos 592 venezuelanos nesse período”, diz Juliana Hungria, gerente do projeto.