Programa de formadoras da Ambev e Meta para gestoras abre inscrições

O programa “Mulheres de Impacto”, voltado principalmente para gestoras que estão vivenciando os primeiros anos como líderes, está com inscrições abertas. A ideia é formar um network de mulheres que ajude a melhorar as competências em gestão e levar mais diversidade e mais equidade de gênero aos altos cargos de liderança.

As selecionadas para o programa terão aulas online com formadoras como Thais Nicolau (Burger King/Mercado Livre), Flavia Faugeres (Ambev/BRF), Maria Luján (Inbev), Verônica Hoe (Meta), Mariana Orsini (Dow) e Laura Andrews (Weber Shandwick).

Idealizado por Regina Papadopoulos, que passou pelo Burger King, Grupo Boticário e Stone, “Mulheres de Impacto” tem apoio do Instituto Four e da Fundação Estudar. As inscrições podem ser realizadas neste formulário. São 40 vagas para a primeira turma.