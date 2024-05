Produção de usina solar fotovoltaica do STJ abasteceria 2.200 residências

A usina solar fotovoltaica do STJ, localizada a 50 quilômetros do tribunal, bateu recentemente a produção de 3.000 megawatts-hora, o equivalente ao consumo de 2.200 residências.

O tribunal criou a estrutura para reduzir os custos com energia elétrica e reforçar o seu compromisso com a sustentabilidade. A iniciativa é fruto do projeto estratégico Adoção de novo padrão energético, com prioridade para a energia solar.