PRF terá socorro aéreo em todos os estados em 2024

O Ministério da Saúde fechou um acordo de cooperação técnica com a PRF para ampliar o serviço de socorro médico aéreo, incluindo transporte de órgãos, realizado pela instituição.

Atualmente, apenas Minas Gerais, Pernambuco e Paraná tinham esse tipo de serviço. Com investimento de 54 milhões de reais em 2024, o programa vai abrir caminho para que a PRF tenha helicópteros destacados para esse serviço em todos os estados do país.

“Estamos ampliando e favorecendo a assistência em situações de urgência. E essa parceria será para que todos os estados tenham as unidades aeromóveis com o apoio do Ministério da Saúde”, diz a ministra Nísia Trindade.