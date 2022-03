Presidente do União Brasil defende antecipar uso do fundo eleitoral

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, defendeu a antecipação da liberação do fundo eleitoral para financiamento das campanhas eleitorais. Na última semana, o STF aprovou o aumento do valor dos recursos, que passaram de 2,1 bilhões de reais, em 2020, para 4,9 bilhões de reais em 2022.

Durante congresso virtual do Essent Jus Experience, na noite de quarta, Bivar disse que vai encaminhar o pedido ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE.

“Em um passado recente, se justificava 45 dias antes da eleição para começar a liberar as verbas para as candidaturas. Como hoje o fundo é tudo, e é preciso que os candidatos comecem a fazer suas propagandas eleitorais, que se antecipe isso”, disse o deputado.

Claudio Cajado, presidente do PP, afirmou que vai receber a demanda de Bivar e de outros parlamentares e apresentá-las a Fachin, com quem deve se reunir na próxima semana.

O coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Luiz Fernando Casagrande Pereira, lembrou na abertura do evento que o Brasil teve um financiamento privado de campanha eleitoral, “que se mostrou muito ruim e redundou na tragédia da Operação Lava Jato“.

“Agora, há um robusto fundo eleitoral, mas os partidos devem ter em mente que não basta ter financiamento público, é preciso saber gastar o dinheiro”, disse ele, que defendeu que candidatos e partidos precisam estar atentos à prestação de contas.