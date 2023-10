Presidente da Alesp trabalhou para aprovar perdão de multas de Bolsonaro

Atualizado em 18 out 2023, 11h50 - Publicado em 18 out 2023, 12h01

De um “almoço indigesto” a uma vitória no plenário, o governo de Tarcísio de Freitas deu uma reviravolta na Assembleia de São Paulo nesta terça-feira. Segundo deputados da base, durante a tarde, o presidente da Alesp André do Prado (PL-SP) atuou diretamente para aprovar a anistia de multas da pandemia de Covid-19.

Segundo aliados, Prado pediu um aceno ao governo, que vive uma relação conturbada com os deputados estaduais. Os projetos enviados à Casa tiveram dificuldade, mas mesmo que com demora na tramitação, acabaram aprovados.

Se a aprovação da anistia de multas nesta terça indicou um voto de confiança dos deputados ao governo do Estado, a proposta em si é um gesto de Tarcísio a Jair Bolsonaro. O ex-presidente deixará de pagar mais de 1 milhão de reais em multas, valor que o governador já havia depositado em juízo.

Trata-se de um “jabuti”, que perdoa as multas administrativas aplicadas pela gestão de João Dória durante a crise sanitária, incluído em um projeto sobre dívida ativa. No período, ainda à frente do Planalto, Bolsonaro promoveu aglomerações e apareceu sem máscara no meio do público.

