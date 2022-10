Presidenciável do Novo lança versão em português de livro sobre democracia

Atualizado em 18 out 2022, 13h36 - Publicado em 18 out 2022, 16h30

Depois de concorrer à Presidência pelo partido Novo e ficar em sexto lugar no primeiro turno com apenas 0,47% dos votos válidos, o cientista político Luiz Felipe D’Avila vai lançar nesta quarta-feira a edição em português do livro “Por que as democracias triunfam – Como as democracias transformam crises em oportunidades para se reinventar”.

A obra de 456 páginas, que se dedica a desvendar segredos da longevidade da democracia no mundo, foi escrita e lançada originalmente em inglês, em novembro do ano passado. A tradução para o português foi feita por Gabriela Colicigno e o livro sairá pela Editora Almedina. O evento de lançamento vai acontecer na Livraria da Vila, em São Paulo.