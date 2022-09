Prefeitura volta atrás e ônibus será grátis para eleitores em Porto Alegre

Após muita reclamação sobre a cobrança da tarifa de ônibus no dia das eleições pela primeira vez em 32 anos, uma reunião entre vereadores, integrantes da Prefeitura de Porto Alegre e promotores decidiu nesta quinta pela volta do passe livre no próximo domingo. Diferente dos anos anteriores, a isenção vale apenas para eleitores a caminho do local de votação.

Durante a reunião, na tarde desta quinta, foi determinado que o beneficiário da isenção deve apresentar título de eleitor ou carteira de identidade na ida e, na volta, o comprovante do voto. A informação foi confirmada em coletiva de imprensa pelo prefeito Sebastião Melo. A gratuidade valerá entre às 7h e às 19h.

O passe livre em eleições, instituído em 1989, foi derrubado por projeto de lei sancionado em dezembro do ano passado. No primeiro turno, o cofre municipal deve subsidiar a tarifa dos votantes. Melo, porém, não parece satisfeito com a oneração e ainda irá se reunir com as concessionárias de transporte público.

A Defensoria Pública estadual entrou com ação para a isenção das tarifas no dia das eleições em diversas regiões do Rio Grande do Sul. A mobilização conseguiu liminares em Pelotas e em Canoas, na região metropolitana. Em Porto Alegre, a gratuidade não se deu pela Justiça, mas por um acordo.

Continua após a publicidade