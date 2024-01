Preço do GNV inicia 2024 em alta no Sudeste, mostra levantamento

Um levantamento da Edenred Ticket Log que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível aponta que o preço médio do gás natural veicular (GNV) fechou a primeira quinzena de janeiro a R$ 4,67 no Sudeste do país, um aumento de 3,78% em relação a dezembro.

Entre os estados da região, só Minas Gerais registrou estabilidade no preço do GNV, que fechou a R$ 4,66 na primeira metade do mês. No Rio de Janeiro o GNV ficou 4,91% mais caro e foi comercializado a R$ 4,70. Em São Paulo o combustível foi encontrado a R$ 4,53, uma alta mensal de 0,44%. O aumento no Espírito Santo foi de 0,20%, com um preço médio de R$ 5,07 no período.

A Edenred Brasil faz o levantamento do índice de preços com base nos abastecimentos realizados nos 21.000 postos credenciados da Edenred Ticket Log. A empresa administra 1 milhão de veículos, com uma média de oito transações por segundo.