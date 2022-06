Pré-campanha de Lula não reconhece propostas de comitê petista

O Radar publicou mais cedo uma nota mostrando que a pré-campanha de Lula irá promover uma rodada de debates com mulheres das cinco regiões do país para a “construção coletiva do programa de governo de Lula para as mulheres do Brasil”.

Os eventos “Mulheres com Lula” foram anunciados pelo PT na internet, juntamente com um documento que reúne propostas já definidas para nortear esses debates, inclusive tratando de temas variados sobre as mulheres.

Ao Radar, a assessoria do pré-candidato petista informou que a informação está errada. O evento “Mulheres com Lula”, apesar do nome, e do anúncio de que se trata de uma “construção coletiva do programa de governo de Lula para as mulheres do Brasil” não tem ligação com o programa do pré-candidato e as propostas não fazem parte dos documentos já discutidos pela cúpula petista.

Trata-se exclusivamente de uma iniciativa do Comitê Nacional de Luta “Mulheres com Lula”, sem ligação com a pré-campanha. “Isso não é a ‘pre-campanha’ nem ‘o programa’ nem ‘Lula’. É um debate dentro do partido. É um processo participativo. Não quer dizer que seja um documento já do programa. São do comitê que assina, um setorial do PT”, diz a assessoria de Lula.