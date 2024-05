Porto Velho ganha museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

A capital de Rondônia receberá, no próximo dia 4 de maio, um novo aparelho cultural para moradores e turistas da região. Em uma parceria da Santo Antônio Energia, empresa controlada por Eletrobras, em conjunto com a Prefeitura de Porto Velho e o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, será inaugurado um novo museu no complexo da ferrovia, maior patrimônio histórico e turístico do estado, que representa uma área de 500 metros quadrados às margens do Rio Madeira.

O objetivo é resgatar e preservar a memória da estrada de ferro construída no início do século XX e que ficou conhecida como a “Ferrovia do Diabo”, devido aos desafios de sua implantação. O museu também será dedicado à história do ciclo de exploração da borracha na região amazônica.

O espaço, instalado em galpões totalmente renovados, abrigará mais de 300 itens no acervo, entre os quais 200 reproduções fotográficas, 25 metros quadrados de maquetes, vídeos, elementos interativos e 33 réplicas para acessibilidade de pessoas com deficiência visual. Toda a área expositora tem o apoio de áudio descrição, fotografia em alto relevo, tradução em libras e leituras em braile.

A Santo Antônio Energia detém a concessão da Hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira, que é um ativo da Eletrobras. A usina é a quarta maior geradora de energia hídrica do país e o Museu está alinhado com a estratégia ESG e desenvolvimento sustentável das regiões onde estão instalados seus ativos.

O Museu integra um projeto maior, ainda em fase de finalização, que será o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que incluirá ainda espaço para eventos, restaurantes e um mezanino com vista para o Rio Madeira. O investimento total no projeto é de 30 milhões de reais. A inauguração do complexo será programada em etapas.