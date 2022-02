Porsche foi montadora com mais recalls no Brasil em 2021

A Porsche foi a montadora que teve o maior número de recalls no Brasil em 2021 — foram sete no total, diz levantamento da Papa Recall, plataforma que ajuda motoristas a identificar prováveis riscos nos carros.

Em segundo lugar, com seis chamadas cada, estão: Audi, Mercedes e Volvo e, na sequência, Ford e Volkswagen, com cinco cada.

Por outro lado, as fabricantes que tiveram menos recalls monitorados no último ano foram, com apenas um acionamento cada: Chrysler, Honda, Hyundai HMB, Lexus, Nissan, Peugeot, Toyota e Troller.

De acordo com os dados da Papa Recall, os principais motivos para as chamadas foram sistema combustível (17 casos), sistema airbag (16 casos) e sistema elétrico (14 casos). Setembro foi o mês com o maior número de recalls acionados e, fevereiro, o mês com menor número.

As chamadas de recall são feitas pelas próprias montadoras e foram criadas para proteger o consumidor de acidentes que podem ser ocasionados por defeitos de fábrica nos automóveis que já estão no mercado.

“Em 2021, foram monitoradas 86 campanhas, o que representa uma baixa de 1,14% em relação a 2020. Se olharmos o número de montadoras envolvidas nas chamadas de recalls, porém, temos 29 relacionadas — uma alta de 11,5% comparando com o ano anterior, e 270 modelos envolvidos — índice 30,4% maior”, diz Vinicius Melo, CEO do Papa Recall.