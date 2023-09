Por que Ratinho Jr. tem rejeitado convites para se filiar a outro partido

Assediado por partidos, Ratinho Junior tem rejeitado convites de filiação. Hoje no PSD, o governador do Paraná diz a aliados que deseja terminar o mandato e cuidar das empresas do pai, o apresentador do SBT e empresário Ratinho.

“O governador já está satisfeito com a possibilidade de governar o estado dele por dois mandatos seguidos”, diz um auxiliar do mandatário.