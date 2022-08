Por que Michelle deu o cano no evento da campanha de Bolsonaro

Como o Radar mostrou nesta semana, Michelle Bolsonaro desistiu de ir a um evento da campanha de Jair Bolsonaro no Nordeste. O evento com mulheres evangélicas teria ainda a participação de aliados do presidente que vão tentar a sorte nas urnas.

Na última hora, Michelle desistiu de viajar. O motivo? Ela descobriu que a organização do convescote estava vendendo entradas para o encontro e decidiu acatar as recomendações da área jurídica do governo para que ficasse distante do negócio.