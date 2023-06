Por que Lula negou o convite para ir à Marcha para Jesus em São Paulo

Dois fatores pesaram na decisão de Lula de rejeitar o convite para participar da Marcha para Jesus, em São Paulo, nesta quinta: o risco de vaias e o receio de se indispor com a comunidade LGBT.

Mesmo com sua ausência, o público do evento evangélico vaiou a menção ao presidente, durante discurso do ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, que o representou, juntamente com a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ).

“O nosso povo quer paz, e nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês”, disse Messias, ouvindo vaias como resposta.

A Parada do Orgulho LGBT+ ocorre neste fim de semana na capital paulista. A organização do evento espera receber quatro milhões de pessoas na avenida Paulista no domingo.

O presidente está desde a tarde de quarta em Salvador, onde vai passar o feriadão de Corpus Christi na Base Naval de Aratu. Ele deverá retornar à Brasília no domingo.