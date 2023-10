Por que Barroso chamou o chefe do INSS para uma conversa no STF

Atualizado em 27 out 2023, 15h33 - Publicado em 30 out 2023, 08h30

Luís Roberto Barroso chamou o chefe do INSS, Alessandro Stefanutto, para uma conversa no STF na semana passada. O presidente do Supremo quer reduzir a judicialização envolvendo benefícios previdenciários.

O tema representa grande volume de processos em todo o Poder Judiciário brasileiro. Por esta razão, o ministro Barroso convidou o presidente do INSS para uma primeira reunião de trabalho, da qual participou também o vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin.

No encontro, realizado na Presidência do CNJ, os ministros, o presidente do INSS, técnicos dos órgãos e magistrados do Conselho falaram dos diferentes aspectos da litigiosidade contra o INSS e ajustaram um conjunto de medidas para combater o problema.