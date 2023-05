Por ordem de Lula, GSI retira grades de proteção do Planalto após 10 anos

Agentes do GSI retiram no fim da manhã desta quarta-feira as grades de proteção da frente do Palácio do Planalto.

Segundo o Gabinete de Segurança Institucional, os equipamentos estavam instalados desde 2013, ano em que houve muitas manifestações em Brasília e em outras cidades brasileiras contra o governo de Dilma Rousseff, e “poderão ser utilizados novamente para complementar e reforçar as medidas de segurança quando a situação recomendar ou para organização de eventos”.

Segundo o presidente do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional, Leandro Grass, a remoção ocorreu “pelo desejo e determinação” do presidente Lula.

“Isso reafirma o nosso projeto de aproximar a população do patrimônio cultural brasileiro, fazendo com que os espaços do povo estejam acessíveis ao povo. Grande momento!”, afirmou o chefe do Iphan nas redes sociais.

Há pouco, Lula desceu a rampa do Planalto acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e disse achar que o Brasil não precisa estar cercado de grade.

“Eu acho que é deixar livre e a democracia não exige muro, não precisa de muro”, declarou.

