Polícia volta a fazer operação contra corrupção no governo do DF

A Polícia Civil do DF voltou a fazer uma operação para apurar suspeitas de superfaturamento de contratos de órgãos do governo de Ibaneis Rocha (MDB). Ao todo, 20 mandados de busca estão sendo cumpridos na capital federal.

A operação desta quinta é um desdobramento de uma outra que investigou servidores do Detran do DF que teriam envolvimento com oficinas mecânicas que prestavam serviços superfaturados ao governo em maio do ano passado. Os agentes descobriram que o esquema vigorava em outras áreas do executivo do DF, como na secretaria de Saúde. Servidores da pasta bem como a sede da secretaria foram alvos de buscas nesta quinta.

“Os indícios coletados apontaram que as fraudes eram praticadas com utilização de cotação de preços muito acima dos praticados no mercado, bem como pela cobrança de peças não trocadas e serviços não realizados, restando apurado que referidas fraudes ocorriam com a participação de representantes de oficinas mecânicas em conluio com os servidores do órgão, os quais atestavam a conformidade e autorizavam o pagamento”, informou a política do DF.

Há indícios de que crimes de associação criminosa, estelionato e corrupção, cujas penas podem chegar a 20 anos de prisão.