Podemos já tem data para definir o que vai fazer da vida

O Podemos marcou uma reunião com todos os seus principais dirigentes na quarta-feira da semana que vem, em Brasília, para definir os rumos eleitorais após a saída do ex-presidenciável Sergio Moro, que migrou para o União Brasil no fim de março.

A presidente da legenda, Renata Abreu até adoraria lançar o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, outro ex-ministro de Jair Bolsonaro, como candidato do partido ao Palácio do Planalto, no lugar de Moro, mas o plano tem tudo para ser natimorto.

A resistência é grande entre quadros importantes do partido, que defendem o foco no Legislativo.