Plenário do Senado deve apreciar indicações de sete autoridades

O plenário do Senado deverá realizar nesta quarta a votação de sete autoridades que já foram sabatinadas nas Comissões de Educação e Cultura, de Infraestrutura e de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

São eles: Paulo Xavier Alcoforado (indicado para ser diretor da Agência Nacional do Cinema), Maria Clara Duclos Carisio (Embaixada do Brasil na Bósnia e Herzegovina), Maria Edileuza Fontenele Reis (Embaixada na Suécia e Letônia), Gilberto Fonseca Guimarães de Moura (Embaixada nas Filipinas, na República de Palau, nos Estados Federados da Micronésia e na República das Ilhas Marshall), Marcelo Otávio Dantas Loures da Costa (Embaixada no Catar), Gustavo Rocha de Menezes (Embaixada na República da União de Myanmar) e Marcos de Brito Campos Júniro (diretor de Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).