Plano de saúde do Bradesco cresceu 22% em produtos regionais

Os beneficiários dos planos regionais do Bradesco Saúde cresceram 22% em 2023. As regiões Sul, com aumento de 81%, e Centro-Oeste, com acréscimo de 47%, tiveram destaque no aumento na base de clientes.

Entre os estados de destaque, Santa Catarina fechou o ano com evolução de 113%. No Centro-Oeste, o Distrito Federal registrou crescimento de 74%, seguido por Mato Grosso do Sul (69%) e Mato Grosso (63%).

O Amazonas se destaca no Norte com crescimento de 33% em sua base. No Nordeste, a Bahia registrou avanço de 27% no número de clientes do plano regional. Em São Paulo, o crescimento foi de 19% e, no Rio de Janeiro, o número chegou a 9,8% a mais de beneficiários em comparação a 2022.