Plano de governo de Lula recebe enxurrada de propostas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Coordenado por Aloizio Mercadante, o programa de governo Lula–Alckmin recebeu uma média de quinhentas sugestões diárias de eleitores entre os dias 20 de junho e 20 de julho — período em que a plataforma colaborativa ficou aberta.

A previsão de entrega final do documento era inicialmente no começo de agosto, mas a estimativa agora é que o plano com os principais pontos da candidatura seja apresentado publicamente logo após o início oficial da campanha eleitoral, a partir de 16 de agosto.

O grupo que elabora o programa está avaliando a enxurrada de propostas recebidas e debatendo junto à comissão de redação. Direitos Humanos, Educação e Saúde foram os três temas mais citados.

Paralelamente, a coordenação também tem feito encontros com representantes de diversos setores para ouvir as demandas de cada um. Na última semana, foi a vez do agronegócio.