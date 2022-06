Lula e Alckmin lançam plataforma online para sugestões de eleitores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com o bloco — ou melhor, a campanha — na rua, Lula e Alckmin apresentam nesta terça-feira as diretrizes do programa de governo da chapa.

Na ocasião, também será lançada a plataforma de participação virtual, que, tendo por base as diretrizes apresentadas, receberá sugestões de eleitores por trinta dias.

Ao fim deste período, as propostas enviadas serão debatidas entre a coordenação de governo e consolidadas no efetivo programa final de governo da dupla.

O documento com as diretrizes, que será apresentado nesta terça, foi estruturado a partir de três eixos: “desenvolvimento social e garantia de direitos”, “desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática” e “defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania”.

A ementa foi formulada em conjunto, entre entidades nacionais e partidos que formam a coligação — PT, PCdoB, PV, PSB, Rede, Psol e Solidariedade.