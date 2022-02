Planalto se nega a divulgar nomes de integrantes da comitiva de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Já se passaram 24 horas desde que Jair Bolsonaro desembarcou no Aeroporto de Moscou, mas o Palácio do Planalto se recusa a divulgar os nomes dos integrantes da comitiva do presidente que viajou para a Rússia e irá para a Hungria, nesta quinta-feira.

O Radar solicitou a informação, básica em qualquer viagem presidencial, desde a noite de segunda, quando o avião da FAB decolou de Brasília rumo à capital russa. Desde então, a Secom já informou que a lista não foi disponibilizada ou simplesmente ignorou os contatos da coluna.

Nesta terça, o vereador Carlos Bolsonaro, foi visto saindo de um dos carros da comitiva na chegada ao hotel em que o presidente, seu pai, está hospedado.

Os ministros Carlos França (Relações Exteriores), Braga Netto (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia) também acompanham Bolsonaro na Rússia.